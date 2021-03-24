У київських маршрутках здорожчає проїзд – скільки платитимуть пасажири

У Києві здорожчає проїзд у маршрутках з 8 до 10 грн через локдаун.

Про це Фактам ICTV повідомив глава Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Вартість проїзду зросте в суботу, 27 березня.

– Піднімуть не всі, здорожчання торкнеться 30-40% маршруток, – зазначив Мойсеєнко.

Також він зазначив, що здорожчання проїзду – це наслідок локдауна.

За словами Мойсеєнко, 24 березня буде вирішуватися питання, щоб зовсім припинити перевезення містом на період локдауна, тобто до 9 квітня.

– Це рішення ще не ухвалено, сьогодні буде вирішуватися це питання. Через карантинні обмеження виникає багато проблем. Насамперед страждають водії. Адже пасажири з ними лаються і не хочуть дотримуватися правил, – зазначив глава Асоціації перевізників.

Так, одному з водіїв розбили вікна у маршрутці.