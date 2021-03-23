Укрзализныця не будет запрещать высадку и посадку пассажиров в Киеве и трех областях

Несмотря на то, что Киев находится в красной зоне карантина, Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров на поезда в столице.

Также не будут запрещать высадку и посадку в Киевской, Сумской и Одесской областях, хотя они также находятся в красной карантинной зоне.

Это означает, что ограничения для пассажиров действуют только в четырех областях: Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской.

Сейчас продажа билетов на поезда в этих направлениях, а также посадка и высадка в этих регионах запрещены. Их разрешат как только области исключат из перечня красных зон.

Сейчас Укрзализныця вместе с местными облгосадминистрациями, Министерством инфраструктуры и Минздравом готовит представление, чтобы назначить специальные рейсы в регионы, которые находятся в красной зоне карантина.

С 20 марта по 9 апреля в Киеве будет действовать красная зона карантина. В частности, под запретом оказалась работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев, концертных залов), работа ТРЦ и проведение массовых мероприятий.

Полный список ограничений в Киеве, которые будут действовать до 9 апреля, — можно посмотреть в нашем материале.