На засіданні 24 березня Кабмін ухвалив постанову, якою затвердив нові норми та порядок харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Зокрема, у документі розписана калорійність сніданку, обіду та вечері за віковими групами. У разі споживання лише сніданку вона має становити 25-30% від добової потреби, для обіду відповідна частка збільшується до 35%.

Окрім того, вказано, скілька має бути білків, жирів та вуглеводів у стравах.

Наголошується, що у закладах освіти продукти, які реалізуються в буфетах, торгових апаратах, а також готові страви, мають бути без підсолоджувачів, синтетичних барвників та ароматизаторів, підсилювачів смаку та аромату.

Норми харчування у дитсадках і школах

Відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко представив оновлене шкільне меню, яке розраховане на чотири тижні і відповідає новим стандартам дитячого харчування.

Воно розроблене для всіх вікових груп дітей та містить безліч рецептів, які затвердило Міністерство охорони здоров’я.