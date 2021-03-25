Украину давно уже достаточно сложно удивить акциями протеста, но у организаторов митинга в поддержку активиста Сергея Стерненко получилось.

Акция на Банковой под лозунгом — Не слышишь — значит, увидишь, закончилась так, как не заканчивалась еще ни одно подобное мероприятие в истории Украины.

Протестующие при полном и вполне конструктивном попустительстве со стороны правоохранителей разбили несколько окон на первом этаже, разрисовали стены и даже подожгли табличку Офиса президента, увенчав все это пышным фейерверком и дымовыми шашками.

Власти назвали такое поведение вандализмом, и запустили целую кампанию по осуждению протеста.

Сами же митингующие утверждают, что эстетические страдания при взгляде на новый облик здания на Банковой не могут сравниться с месячным пребыванием за решеткой.

Пока правоохранители обещают наказать виновных, активисты уже анонсируют новые акции. Нераскрытым остается только вопрос, кто пожинает плоды от такой картинки?

Показательное возмущение

Бывшего главу одесского Правого сектора, а ныне блогера и правого активиста Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за участие в похищении и пытках человека.

Это из сразу нескольких уголовных дел против Стерненко, еще его подозревают в организации беспорядков, участии в незаконном обороте наркотиков и даже убийстве.

Сам активист все дела против себя называет политически мотивированными и отрицает все обвинения.

Вот уже месяц Стерненко сидит в одесском СИЗО, а самые яркие акции в его поддержку проходят в центре Киева возле Офиса президента.

От главы государства сторонники активиста требуют его освобождения и проведения судебной реформы.

На Банковой отвечают, что президент к делу Стерненко никакого отношения не имеет, сам Владимир Зеленский судьбу активиста пока ни разу не комментировал.

Такой пинг-понг мог продолжаться долго, но 20 марта мирная акция в поддержку Стерненко неожиданно переросла в атаку на Офис президента, который почему-то никто не защищал.

Разрисованные стены и разбитые окна здания на Банковой быстро облетели весь мир. А политики и эксперты стали упражняться в осуждении действий протестующих.

— Институты надо уважать, и точно не надо вымещать своё недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают, — заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

А представители фракции Слуга Народа в Раде даже начали собирать подписи за проведения специального внеочередного заседания парламента для оценки событий на Банковой.

Кабмин тоже выпустил специальное осуждающие заявление.

По мнению политолога Владимира Фесенко, от таких действий проигрывает вся страна и ее имидж на международной арене.

— Если оценивать этот печальный инцидент в более широком контексте, то это еще одно проявление одной из наиболее устойчивых практик в нашей политике – бессмысленного и разрушительного анархического бунта. Это одна из самых дурных наших исторических традиций, которая периодически способствовала разрушению украинской государственности. Не важно для чего и почему, главное – выбросить во вне свою агрессию. Выбросили, опозорили в очередной раз свою страну, и что?, — возмущается Фесенко.

Прагматичные цели

Но за звучащей в унисон критикой на второй план отходит вопрос – а почему вообще нескольким активистам позволили это сделать? Позволили беспрепятственно атаковать госсздание? Причем далеко не рядовое.

Интересно, что несколько тысяч силовиков в этот момент находились на соседних улицах, действиям митингующих совершенно не мешали, только документируя происходящее. Причем сами правоохранители уверяют, что делали это абсолютно сознательно.

— Заказчики этой провокации мечтали, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти по пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь, — заявил замминистра МВД Антон Геращенко.

По версии МВД, активное противодействие полиции неминуемо привело бы к жестким столкновениям, поэтому было принято решение — не ввязываться в драку и дать таки правонарушителям совершить запланированное, чтобы были очевидны их намерения и цели.

Таким образом, властям удалось маргинализировать протест и попытаться лишить его поддержки широких слоев общества, которые совершенно не одобряют разбитые окна в одном из главных зданий страны.

— Разбитое стекло в окнах поменяют, надписи со стен — смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь, — тут же заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП.

И в таком русле власть в целом и комментировала протест. Кроме того, с помощью такой яркой акции удалось сменить повестку дня в нужное русло.

Вот уже несколько дней страна обсуждает надписи на стенах Офиса президента и сколько стоит их смыть, вместо очевидного провала власти в вакцинации и подготовке к новой волне коронавируса.

Переиграть самих себя

Но, с другой стороны, те, кто продал Банковой идею с показательным вандализмом, тоже немного переиграли.

Да, теперь мало кто захочет поддержать протесты, но ведь, таким образом, была продемонстрирована и уязвимость президента, то, что в реальности может сложиться ситуация, когда его некому будет защитить от нескольких десятков молодых людей. Не вмешиваясь в разгром Офиса президента, ты теряешь монополию на силу, а как следствие и власть.

— Проиграли в этой истории все. Президенту показали, что нельзя играть в поддавки. Если ты власть, ты должен показать силу, — говорит Фесенко.

Хотя могут быть и победители. Очевидный бенефициар в этой истории разве что министр внутренних дел Арсен Аваков, который ярко продемонстрировал президенту, что может быть, если он не будет вмешиваться.

— Картинку подогнали так, чтобы Зеленский правильные выводы сделал. Что без Авакова радикалы за 5 минут захватят ОП и сбросят его с президентства, и что единственный, кто может его защитить от радикалов — это сам Аваков. И именно потому он должен навсегда остаться на своем посту, — поясняет логику событий экснардеп Павел Ризаненко.

Но если такая игра и была, то в нее главное не заиграться. Ведь пытаться контролировать украинский протест – дело неблагодарное.

Десяток бывших украинских чиновников, живущих сейчас в России, не дадут соврать.

Источник: Самозахист