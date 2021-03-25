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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Серія потужних атак: розвідники ЗСУ знищили позиції ворога, техніку та кількох сепаратистів

Українські військові оприлюднили вражаюче відео з передової ООС на Донбасі.

Серія потужних атак: розвідники ЗСУ знищили позиції ворога, техніку та кількох сепаратистів

У ролику представлено моменти знищення укріпрайонів російських найманців, їхньої військової техніки, а також ліквідації самих сепаратистів.

Відеозвіт з передової представила розвідувальна група К-2 бригади 54-тої ОМБР імені Івана Мазепи ЗСУ.

Зазначається, що вогонь було відкрито із незабороненої Мінськими домовленостями зброї.

– Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними способами, і в один із днів був нанесений вогневий удар у відповідь із незабороненого виду озброєння, – йдеться у описі відео.

Роботу українських розвідників із захопленням оцінили в коментарях під відео.

– З поверненням! Бальзам на душу, частіше б так! Дуже файно, Бог вам у допомогу, – йдеться у коментарях.

Без вийнятку всі користувачі похвалили та подякували військовим. Дехто висловив припущення, що відео було знято ще 2020 року.

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