Українські військові оприлюднили вражаюче відео з передової ООС на Донбасі.

У ролику представлено моменти знищення укріпрайонів російських найманців, їхньої військової техніки, а також ліквідації самих сепаратистів.

Відеозвіт з передової представила розвідувальна група К-2 бригади 54-тої ОМБР імені Івана Мазепи ЗСУ.

Зазначається, що вогонь було відкрито із незабороненої Мінськими домовленостями зброї.

– Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними способами, і в один із днів був нанесений вогневий удар у відповідь із незабороненого виду озброєння, – йдеться у описі відео.

Роботу українських розвідників із захопленням оцінили в коментарях під відео.

– З поверненням! Бальзам на душу, частіше б так! Дуже файно, Бог вам у допомогу, – йдеться у коментарях.

Без вийнятку всі користувачі похвалили та подякували військовим. Дехто висловив припущення, що відео було знято ще 2020 року.