До 170 тыс. грн: за карту Украины без оккупированных территорий хотят штрафовать

Депутаты предлагают ввести штрафы до 170 тыс. грн за изображение Украины без оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики предлагает принять соответствующий законопроект №5166 за основу.

Согласно документу, наказывать предлагают за распространение изображения на картах, схемах, сувенирах или в рекламе территории Украины без оккупированных территорий.

За такие действия грозит штраф от 85 до 170 тыс. грн.

Также документ предусматривает наказание за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в государстве, Холокоста, депортации из Крыма крымских татар в 1944-ом.

Согласно проекту закона, за эти действия будут наказывать штрафом в размере 34 тыс. грн или общественными работами на срок до 200 часов.

В случае повторного нарушения будут наказывать штрафом — от 51 до 85 тыс. грн или общественными работами — от 100 до 240 часов.

Если нарушение совершили украинские общественные деятели или чиновники, то их будут наказывать штрафом от 85 до 119 тыс. грн или общественными работами на срок от 150 до 240 часов.

Кроме того, соответствующий документ предусматривает уголовную ответственность за лишение права собственности на оккупированных территориях.

Запрет украинцам на землю в Крыму

20 марта вступил в силу указ оккупационной власти России, который запретил украинцам владеть землей в большинстве районов оккупированного Крыма — прибрежных и прилегающих к материковой Украине.

Так называемые иностранные граждане не смогут владеть землей в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.

Однако под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.