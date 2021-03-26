До 170 тис. грн: за карту України без окупованих територій хочуть штрафувати

Депутати пропонують ввести штрафи до 170 тис. грн за зображення України без окупованих територій Донбасу й Криму.

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики пропонує ухвалити відповідний законопроект №5166 за основу.

Згідно з документом, карати пропонують за розповсюдження зображення на картах, схемах, сувенірах або у рекламі території України без окупованих територій.

За такі дії загрожуватиме штраф від 85 до 170 тис. грн.

Також документ передбачає покарання за привселюдне заперечення Голодомору 1932-1933 років у державі, Голокосту, депортації з Криму кримських татар у 1944-му.

Згідно з проектом закону, за ці дії каратимуть штрафом у розмірі 34 тис. грн або громадськими роботами терміном до 200 годин.

У разі повторного порушення каратимуть штрафом — від 51 до 85 тис. грн чи громадськими роботами — від 100 до 240 годин.

Якщо порушення вчинили українські громадські діячі або ж чиновники, то їх каратимуть штрафом від 85 до 119 тис. грн або громадськими роботами терміном від 150 до 240 годин.

Окрім того, відповідний документ передбачає кримінальну відповідальність за позбавлення права власності на окупованих територіях.

Заборона українцям на землю в Криму

20 березня набув чинності указ окупаційної влади Росії, який заборонив українцям володіти землею в більшості районів окупованого Криму – прибережних і прилеглих до материкової України.

Так звані іноземні громадяни не зможуть володіти землею в Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку.

Однак під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.