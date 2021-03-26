Голова НАЗК склав ще один протокол на Тупицького

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав новий адміністративний протокол щодо відстороненого судді КСУ Олександра Тупицького.

Протокол склали за ч. 1 ст. 172–7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відсторонений від посади судді Олександр Тупицький незаконно видав розпорядження. Цим документом Тупицький скасував засідання КСУ щодо його минулого проступку.

Читайте УДО пояснило недопуск Тупицького до Конституційного суду

Державне бюро розслідувань надіслало до НАЗК звернення, завдяки якому дізналися про це порушення.

Протоколи проти Тупицького

Вранці 26 березня мало відбутися засідання у київському суді через те, що голова НАЗК склав два протоколи на Олександра Тупицького. Вони стосувалися його дій під час голосування щодо декларування земельної ділянки у тимчасового окупованому Криму.

Через ці звинувачення 28 лютого президент України Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади судді КСУ терміном на один місяць.

Проте відсторонений суддя не з’явився на засідання. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, суд може розглянути справу лише за участі обвинуваченого.

Фото: КСУ

Джерело: НАЗК