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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Подорожание проезда в киевских маршрутках отменяется — причина

В киевских маршрутках отказались от повышения стоимости проезда с 8 грн до 10 грн.

Подорожание проезда в киевских маршрутках отменяется — причина

Об этом в комментарии Фактах ICTV заявил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.

Он отметил, что киевские власти пошли им навстречу, чтобы урегулировать вопрос стоимости проезда. Круглый стол по этом вопросу проведут уже на следующей неделе.

— Подорожания не будет, власть пошла нам навстречу и готова нас выслушать на следующей неделе. Поэтому подорожание переносится, — отметил Игорь Мойсеенко.

Речь идет о смягчении карантинных ограничений по перевозке пассажиров.

Если раньше количество пассажиров составляло 50% сидячих мест, то теперь это 50% от общего количества пасажировместимости.

Подорожание проезда

24 марта стало известно, что перевозчики хотят поднять цены на проезд в маршрутках в Киеве. Причина подорожания — локдаун.

Моисеенко добавил, что за нарушения карантинных правил пассажирами, правоохранители часто выписывают штрафы, а это 17 тыс. грн. В связи с этим, водители просто отказываются выходить на маршруты.

Работа с 11 пассажирами в салоне для маршрутных перевозчиков не покрывает затрат на топливо, не говоря уже о зарплатах водителям и амортизации.

Реакция Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал манипуляцией заявления о подорожании проезда в маршрутках, так как городские власти уже шесть лет не имеют полномочий регулировать работу частных перевозок.

Фото: УНИАН

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