У київських маршрутках відмовилися від зростання вартості проїзду з 8 грн до 10 грн.

Про це в коментарі Фактах ICTV заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Він зазначив, що київська влада пішла їм назустріч, щоб врегулювати питання вартості проїзду. Круглий стіл з цього питання проведуть вже наступного тижня.

– Здорожчання не буде, влада пішла нам назустріч і готова нас вислухати наступного тижня. Тому здорожчання переноситься, – зазначив Ігор Мойсеєнко.

Йдеться про пом’якшення карантинних обмежень з перевезення пасажирів.

Якщо раніше кількість пасажирів становила 50% сидячих місць, то тепер це 50% від загальної кількості пасажиромісткості.

Здорожчання проїзду

24 березня стало відомо, що перевізники хочуть підняти ціни на проїзд у маршрутках у Києві. Причина здорожчання – локдаун.

Мойсеєнко додав, що через порушення карантинних правил пасажирами, правоохоронці часто виписують штрафи, а це 17 тис. грн. У зв’язку з цим, водії просто відмовляються виходити на маршрути.

Робота з 11 пасажирами в салоні для маршрутних перевізників не покриє витрат на паливо, амортизації та зарплати водіям.

Реакція Кличко

Мер Києва Віталій Кличко назвав маніпуляцією заяви про здорожчання проїзду в маршрутках, бо міська влада вже шість років не має повноважень регулювати роботу приватних перевезень.