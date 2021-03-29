Довибори у Раду: на 50-му окрузі в Донецькій області перемагає Андрій Аксьонов

На проміжних виборах до Верховної Ради в окрузі №50 Донецької області перемагає Андрій Аксьонов.

Станом на ранок 29 березня опрацьовано понад 96% усіх протоколів. Представник партії Порядок Аксьонов здобув 65,5% голосів.

Андрій Аксьонов – чинний мер міста Добропілля. За неофіційною інформацією, він має російське громадянство.

На другому місці після Аксьонова – представник Партії Шарія Валентин Рибін.

На третьому – представник ЄС і одна із фігурантів справи Шеремета Юлія Кузьменко.

Також до першої п’ятірки потрапили Вікторія Шилова (партія Держава) та Андрій Бондаренко (Слуга народу).

Довибори в Раду

Проміжні вибори до Верховної Ради пройшли 28 березня у двох округах – №50 в Донецькій області і №87 в Івано-Франківській області.

Після місцевих виборів 2020 двоє народних депутатів стали мерами міст Надвірна (Зіновій Андрійович) і Покровськ (Роман Требушкін).

За результатами довиборів їм на заміну в Раду пройдуть двоє депутатів. За даними ЦВК, явка в окрузі №87 склала 35,5%, а в окрузі №50 – лише 20,99%.