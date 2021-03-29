Когда украинцам рассчитают субсидии на следующий отопительный сезон

Министерство социальной политики рассчитает субсидии на газ для украинцев после утверждения годового продукта. Сейчас планируется установить единую цену на газ на целый год, чтобы избежать резкого роста цен.

Как только зафиксируется годовая стоимость, Минсоцполитики рассчитает денежную помощь населению. Об этом сообщила Марина Лазебная — глава ведомства.

— Разрабатывается механизм единого годового продукта на газ, чтобы не было таких колебаний цены в течение года. Будет определена единая цена годового продукта, заключены договоры, и мы сможем планировать.

Также Лазебная подчеркнула, что проблем с начислением субсидий в апреле не предвидится — средств хватает.

Субсидии будут получать больше украинцев

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине станет больше получателей субсидий.

Он дал поручение профильным министерствам расширить категории граждан, которые могут получать помощь от государства.

Также Шмыгаль приказал создать механизм для сверки населением расчетов с поставщиком.