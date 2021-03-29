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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Коли українцям розрахують субсидії на наступний опалювальний сезон

Міністерство соціальної політики розрахує субсидії на газ для українців після затвердження річного продукту. Наразі планується встановити єдину ціну на газ на цілий рік, щоб уникнути різкого зростання цін.

Субсидії

Щойно зафіксується річна вартість, Мінсоцполітики розрахує грошову допомогу населенню. Про це повідомила Марина Лазебна – очільниця відомства.

– Розробляється механізм єдиного річного продукту на газ, щоб не було таких коливань ціни протягом року. Буде визначена єдина ціна річного продукту, укладені договори, і ми зможемо планувати.

Також Лазебна підкреслила, що проблем з нарахуванням субсидій у квітні не передбачається – коштів вистачає.

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Субсидії отримуватимуть більше українців

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні стане більше отримувачів субсидій.

Він дав доручення профільним міністерствам розширити категорії громадян, які можуть отримувати допомогу від держави.

Також Шмигаль наказав створити механізм для звіряння населенням розрахунків з постачальником.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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