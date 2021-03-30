Ситуация на Донбассе и реформы Зеленского: Ермак поговорил с советником президента США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. В частности политики поговорили о поддержке США относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также украинский чиновник рассказал американскому коллеге о ситуации на Донбассе. Он отметил, что в последнее время увеличивается количество нарушений режима прекращения огня и погибших украинских военных.

Ермак рассказал о реформах в стране, введенных главой украинского государства. Например, по его инициативе создали Центр противодействия дезинформации, руководителя которого вскоре представят обществу.

Советник президента Салливан отметил, что США будут помогать Украине в достижении политических, экономических, безопасностных целей и в получении полноправного членства в НАТО.

Действия России против США

Отчет по злонамеренной деятельности России против США и партнеров в Европе, находится на стадии завершения.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, США почти завершили осмотр по кибератаке от российских хакеров, вмешательства РФ в выборы, использования Россией химического оружия ради убийства оппозиционера Алексея Навального. Таким образом в США планируют привлечь Кремль к ответственности.