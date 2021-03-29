Зеленский поручил разработать паспорта Covid-вакцинации

Украина должна разработать систему паспортов вакцинации, как это делают во многих странах Евросоюза и в США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

– Эти паспорта уже разрабатываются и странами Европейского союза, и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей паспортизации, – отметил он.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ответ заверил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных.

Он заверил, что это позволит отображать паспорта вакцинации, когда будет такая необходимость.

Единый сертификат здоровья для граждан Евросоюза будет доступен с 15 июня.

В нем будет также информация о вакцинации от COVID-19. Кроме информации о прививках, в документах планируют указывать, болел ли человек, а также результаты проведения тестов.