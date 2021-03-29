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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Зеленський доручив розробити паспорти Covid-вакцинації

Україна повинна розробити систему паспортів вакцинації, як це роблять у багатьох країнах Євросоюзу та у США.

Володимир Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.

– Ці паспорти вже розробляються і країнами Європейського союзу, і США, і Швейцарією, і Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної паспортизації, – зазначив він.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров у відповідь запевнив, що МОЗ та Мінціфри з самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих.

Він запевнив, що це дозволить відображати паспорти вакцинації, коли буде така необхідність.

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Єдиний сертифікат здоров’я для громадян Євросоюзу буде доступний з 15 червня.

У ньому буде також інформація про вакцинації від COVID-19. Крім інформації про щеплення, у документах планують вказувати, чи хворіла людина, а також результати проведення тестів.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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