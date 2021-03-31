Херсонська область, яка нині єдина перебуває у жовтій карантинній зоні, може незабаром перейти до помаранчевої та навіть червоної.

Про це під час брифінгу 30 березня повідомив заступник очільника Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан.

– Статистика захворюваності жителів Херсонщини на коронавірус стрімко зростає. З дня на день ми можемо перейти до помаранчевої або навіть до червоної зони, – цитує прес-служба Херсонської ОДА Вадима Чабана.

Нині показник захворюваності на коронавірус у регіоні складає 170 випадків на 100 тис. населення.

Карантин в Україні

В Україні з кінця лютого діє модель адаптивного карантину.

Регіони потрапляють до чотирьох зон епіднебезпеки – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Нині майже усі регіони перебувають у червоній та помаранчевій зонах, лише Херсон – у жовтій.

Детальніше про адаптивний карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Херсонська ОДА