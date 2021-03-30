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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Рада затвердила список підприємств, що не підлягають приватизації

Верховна Рада на засіданні 30 березня голосами 289 народних депутатів затвердила за основу законопроект №4020 щодо списку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Верховная Рада

У цьому переліку 650 державних об’єктів. Серед них – Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України тощо.

Зокрема, до підприємств, що не підлягає приватизації, пропонується віднести акціонерні товариства, де частка держави не може бути менше 50% +1 акція, а також господарські товариства і об’єднання, де частка держави 100%.

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На пленарному засіданні 4 лютого Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким розблокувала велику приватизацію в Україні.

Зокрема, документом пропонується виключити з прикінцевих положень закону тимчасову заборону у період карантину через епідемію коронавірусу на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Фото: Dreamstime

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