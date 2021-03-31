У Вінниці чоловік ледь не поплатився життям через неякісний ремонт майже 10-річної давності. Замовник, приймаючи роботи, був цілком задоволений і навіть розрахувався.

Проте через майже 10 років, чоловік розгледів недоліки та вирішив вибивати витрачені кошти. Навіть найняв для цього двох зеків, які віддубасили жертву битою, а потім вивезли до лісу.

Коли до 42-річного майстра з будівельно-ремонтних робіт зателефонував незнайомий абонент і покликав оглянути об‘єкт для роботи, чоловік і гадки не мав, чим закінчиться для нього зустріч із потенційним клієнтом.

На оглядини майстер поїхав на своєму автомобілі. Та щойно чоловік вийшов із салону, як на нього напали двоє невідомих, побили битою, заштовхали назад до машини та повезли до лісосмуги.

У безлюдному місці на чоловіка вже чекали двоє знайомих людей – син та батько, у яких він колись робив ремонт. Відтоді минуло майже 10 років, проте замовники лише тепер надумалися висунути претензії та зажадали компенсації.

Били, погрожували ножем та залякували – аж поки майстер не віддав частину грошей. Проте вимагачі не заспокоїлися після цього та висунули нові умови.

Будівельник погодився, проте щойно опинився на волі – пішов до поліції. Там швидко з’ясували імена всіх чотирьох рекетирів. Щоб залякати майстра, син і батько покликали на допомогу двох колишніх зеків. Одного правоохоронці досі розшукують, а от трьох учасників банди вже знайшли та оголосили їм підозру.

Так званий організатор злочину в суді виправдовується: начебто майстер – погана людина. Будівельник взяв гроші наперед, проте виконав не всю роботу. Мовляв, хотіли з ним просто поговорити й відновити справедливість.

За викрадення людини та вимагання чоловіки тепер мають усі шанси потрапити до в’язниці, де гарні ремонти – велика розкіш.

Смертельна ДТП на Вінниччині

У Вінницькій області водій збив двох дітей, які на велосипеді переїжджали дорогу. Через ДТП на Вінниччині хлопчики віком 6 та 7 років загинули на місці трагедії, а машина з’їхала у кювет та загорілася.

Згідно з експертизою, у хлопця виявили алкоголь у крові. Поліція затримала водія, йому загрожує ув’язнення до 12 років.