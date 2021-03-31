PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Організація азартних ігор в Україні: уряд затвердив ліцензійні умови

Кабмін 31 березня ухвалив постанову, якою затвердив ліцензійні умови у сфері організації і проведення азартних ігор в Україні.

Гральний бізнес

Зокрема, встановлено перелік документів, які подаються до заяви про отримання ліцензії, а також вимоги, обов’язкові для виконання для проведення такої діяльності.

До таких документів належать копії установчих документів заявника, а інформація про те, що діяльність заявника не заборонена в Україні, а керівники мають бездоганну репутацію тощо.

– Прозорий і врегульований порядок отримання ліцензії з надання послуг в організації та проведенні азартних ігор відкриє для ІТ-сфери можливість легальної співпраці та надасть доступ усім бажаючим до чесного ведення бізнесу в сфері азартних ігор, – зазначив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Читайте
Що чекає гральний бізнес у 2021 році

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей 2 березня видала першу ліцензію на букмекерську діяльність в Україні.

Вона стосується міжнародного холдингу Parimatch, яка наразі готова працювати на законних підставах.

Ліцензія на беттінг (ставки на спорт) коштує в 4,8 раза дорожче, ніж на онлайн-казино, і є найдорожчою в Європі.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка