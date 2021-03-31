Організація азартних ігор в Україні: уряд затвердив ліцензійні умови

Кабмін 31 березня ухвалив постанову, якою затвердив ліцензійні умови у сфері організації і проведення азартних ігор в Україні.

Зокрема, встановлено перелік документів, які подаються до заяви про отримання ліцензії, а також вимоги, обов’язкові для виконання для проведення такої діяльності.

До таких документів належать копії установчих документів заявника, а інформація про те, що діяльність заявника не заборонена в Україні, а керівники мають бездоганну репутацію тощо.

– Прозорий і врегульований порядок отримання ліцензії з надання послуг в організації та проведенні азартних ігор відкриє для ІТ-сфери можливість легальної співпраці та надасть доступ усім бажаючим до чесного ведення бізнесу в сфері азартних ігор, – зазначив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей 2 березня видала першу ліцензію на букмекерську діяльність в Україні.

Вона стосується міжнародного холдингу Parimatch, яка наразі готова працювати на законних підставах.

Ліцензія на беттінг (ставки на спорт) коштує в 4,8 раза дорожче, ніж на онлайн-казино, і є найдорожчою в Європі.