С 5 апреля в Киеве усиливают карантин. Из-за этого в столице будут действовать некоторые новые карантинные ограничения. Как будут работать школы Киева с 5 апреля — читайте в материале.

С 5 до по меньшей мере 16 апреля в Киеве закрывают все школы и детские сады. После каникул на обучение вышли только ученики 1-4 классов, у 5-11 классов обучение продолжилось в онлайн-формате. Но с понедельника, 5 апреля, даже они переходят на дистанционное обучение.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что на такие шаги власти вынуждены пойти из-за роста количества больных и смертей от коронавируса в столице. По его словам, в последние дни в Киеве фиксируют более тысячи новых больных за сутки.

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Также по 35-40 больных умирают каждый день. Еще более 700 человек каждые сутки госпитализируют. Поэтому чтобы не допустить коллапса медицинской системы ограничения решили усилить.

Кроме закрытых школ и садиков, с 5 апреля весь общественный транспорт столицы будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть только для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Подробнее об ограничениях в Киеве во время локдауна — читайте на Фактах ICTV.