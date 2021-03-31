З 5 квітня у Києві посилюють карантин. Через це у столиці діятимуть деякі нові карантинні обмеження. Як працюватимуть школи Києва з 5 квітня – читайте у матеріалі.

З 5 до щонайменше 16 квітня у Києві закривають усі школи і дитячі садочки. Після канікул на навчання вийшли тільки учні 1-4 класів, у 5-11 класів навчання продовжилось в онлайн-форматі. Але з понеділка, 5 квітня, навіть вони переходять на дистанційне навчання.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що на такі кроки влада вимушена піти через зростання кількості хворих та смертей від коронавірусу у столиці. За його словами, протягом останніх днів у Києві фіксують понад тисячу нових хворих щодоби.

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Також по 35-40 хворих помирають щодня. Ще понад 700 людей кожної доби госпіталізують. Тому щоб не допустити колапсу медичної системи обмеження вирішили посилити.

Крім зачинених шкіл і садочків, з 5 квітня весь громадський транспорт столиці працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто тільки для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Детальніше про обмеження у Києві під час локдауну – читайте на Фактах ICTV.