История Украины Струкевича: в двух учебниках нашли карту без Крыма

На страницах двух учебников по истории Украины для 9-го и 10-го класса нашли карту Украины без Крыма.
Скандальную ошибку нашли украинские историки Виталий Скальский и Валерий Рыжков.
Речь идет об учебниках издательства Грамота авторства доктора исторических наук, профессора Алексея Струкевича, изданных в 2018 году.
Важно понимать, что перед утверждением для использования в школах учебники получили гриф Рекомендовано Министерством образования и науки Украины.
Миниатюрную карту Украины без Крыма в учебнике изображена в графе Условные обозначения.
Пока неясно, кто именно оформлял графу: автор или непосредственно работники издательства.
Навальный и “российский” Крым
Несколько дней назад в сети разгорелся очередной скандал: сайт российского блогера-оппозиционера Алексея Навального официально отказался исправлять карту РФ, где Крымский полуостров обозначено русским.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Именно он обратился к соратникам Навального, которые занимаются сайтом, однако менять карту они категорически отказались.