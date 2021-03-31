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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В двух учебниках по истории Украины нашли карту без Крыма

На страницах двух учебников по истории Украины для 9-го и 10-го класса нашли карту Украины без Крыма.

В двух учебниках по истории Украины нашли карту без Крыма

Скандальную ошибку нашли украинские историки Виталий Скальский и Валерий Рыжков.

Речь идет об учебниках издательства Грамота авторства доктора исторических наук, профессора Алексея Струкевича, изданных в 2018 году.

Важно понимать, что перед утверждением для использования в школах учебники получили гриф Рекомендовано Министерством образования и науки Украины.

Миниатюрную карту Украины без Крыма в учебнике изображена в графе Условные обозначения.

Пока неясно, кто именно оформлял графу: автор или непосредственно работники издательства.

  • История Украины Струкевича: в двух учебниках нашли карту без Крыма
  • История Украины Струкевича: в двух учебниках нашли карту без Крыма
  • История Украины Струкевича: в двух учебниках нашли карту без Крыма
  • История Украины Струкевича: в двух учебниках нашли карту без Крыма
  • История Украины Струкевича: в двух учебниках нашли карту без Крыма
  • История Украины Струкевича: в двух учебниках нашли карту без Крыма
В двух учебниках по истории Украины нашли карту без Крыма / 3 фотографии

Навальный и “российский” Крым

Несколько дней назад в сети разгорелся очередной скандал: сайт российского блогера-оппозиционера Алексея Навального официально отказался исправлять карту РФ, где Крымский полуостров обозначено русским.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Именно он обратился к соратникам Навального, которые занимаются сайтом, однако менять карту они категорически отказались.

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