Карантин в Киеве могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для больных коронавирусом.
Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из телеканалов.
Он уточнил, что карантин могут усилить на всех уровнях.
— Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то в пятницу будет приниматься решение по усилению карантина, — отметил Рубан.
Он добавил, что в городе могут прекратить работу детсадов, начальных классов и работу общественного транспорта.
— Что касается транспорта, то можно сказать, что Укртрансбезопасность игнорирует свои обязанности по контролю транспорта… Оказывается многочисленные нарушения правил, — сообщил он.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро 31 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 100 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболел 162 291 человек.
В Киеве за последние сутки зафиксировали 35 летальных случаев от вируса (всего 3 405 случаев).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (201), Дарницком (187) и в Днепровском (169) районах.