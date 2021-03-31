Карантин в Киеве могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для больных коронавирусом.

Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из телеканалов.

Он уточнил, что карантин могут усилить на всех уровнях.

— Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то в пятницу будет приниматься решение по усилению карантина, — отметил Рубан.

Он добавил, что в городе могут прекратить работу детсадов, начальных классов и работу общественного транспорта.

— Что касается транспорта, то можно сказать, что Укртрансбезопасность игнорирует свои обязанности по контролю транспорта… Оказывается многочисленные нарушения правил, — сообщил он.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 31 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 100 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболел 162 291 человек.

В Киеве за последние сутки зафиксировали 35 летальных случаев от вируса (всего 3 405 случаев).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (201), Дарницком (187) и в Днепровском (169) районах.