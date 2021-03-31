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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

У Києві можуть у п’ятницю посилити карантин – чи працюватиме транспорт

Карантин у Києві можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для хворих на коронавірус.

карантин в Україні

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі одного з телеканалів.

Він уточнив, що карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях.

– Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалось, то в п’ятницю ухвалюватиметься рішення щодо посилення карантину, – зазначив Рубан.

Він додав, що у місті можуть припинити роботу дитсадків, молодших класів і роботу громадського транспорту.

– Що стосується транспорту, то можна сказати, що Укртрансбезпека ігнорує свої обов’язки щодо контролю транспорту… Виявляються численні порушення правил, – повідомив він.

Коронавірус у Києві

Станом на ранок 31 березня в Києві за добу виявили 1 100 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці України захворіла 162 291 особа.

У Києві за останню добу зафіксували 35 летальних випадків від вірусу (загалом 3 405 випадків).

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (201), Дарницькому (187) та в Дніпровському (169) районах.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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