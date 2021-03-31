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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Украина отменила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма.

Украина отменила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Данное решение принято в связи с тем, что из-за вооруженной агрессии России против Украины фактическое сотрудничество в указанной сфере приостановлено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют.

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Данное соглашение подписали еще 16 июля 1999 года в Киеве.

Согласно документу, стороны обязались содействовать государственным туристским органам в деятельности по установлению и расширению сотрудничества между российскими и украинскими туристскими ассоциациями, организациями и предприятиями различных форм собственности, участвующими в развитии международного туризма, осуществляющими капиталовложения в сферу туризма, а также организующими совместное предпринимательство с целью обслуживания туристов.

Фото: Unsplash

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