Україна скасувала дію угоди з Росією про співпрацю в сфері туризму

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері туризму.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу.

Його ухвалили у зв’язку з тим, що через збройну агресії Росії проти України фактичне співробітництво у зазначеній сфері призупинено, а перспективи налагодження такої співпраці в майбутньому відсутні.

Цю угоду підписали ще 16 липня 1999 року в Києві.

Згідно з документом, сторони зобов’язалися сприяти державним туристським органам в діяльності зі встановленням і розширенням співробітництва між російськими і українськими туристичними асоціаціями, організаціями і підприємствами різних форм власності, які беруть участь у розвитку міжнародного туризму, здійснюють капіталовкладення в сферу туризму, а також організують спільне підприємництво з метою обслуговування туристів.