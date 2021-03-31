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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Україна скасувала дію угоди з Росією про співпрацю в сфері туризму

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері  туризму.

Україна скасувала дію угоди з Росією про співпрацю в сфері туризму

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу.

Його ухвалили у зв’язку з тим, що через збройну агресії Росії проти України фактичне співробітництво у зазначеній сфері призупинено, а перспективи налагодження такої співпраці в майбутньому відсутні.

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Цю угоду підписали ще 16 липня 1999 року в Києві.

Згідно з документом, сторони зобов’язалися сприяти державним туристським органам в діяльності зі встановленням і розширенням співробітництва між російськими і українськими туристичними асоціаціями, організаціями і підприємствами різних форм власності, які беруть участь у розвитку міжнародного туризму, здійснюють капіталовкладення в сферу туризму, а також організують спільне підприємництво з метою обслуговування туристів.

Фото: Unsplash

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