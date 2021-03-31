Закрытие метро Киева ожидается уже со следующего понедельника, 5 апреля.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко. Закрытие метро Киева для граждан без пропусков является вынужденным ограничительным мероприятием, связанным со стремительным распространением коронавируса в столице.
Специальные пропуска в киевский метрополитен смогут получить не все жители города. Такой услугой планируется обеспечить работников предприятий критической инфраструктуры.
Аналогичные пропуска, как заявил Виталий Кличко, будут действовать и в других видах общественного транспорта Киева.
Кто будет проверять пропуска на входе возле станций метро Киева, и как будут наказывать нарушителей карантина, пока неизвестно.
Вероятно, чиновники воспользуются наработанной в 2020 году (во время первого закрытия метро Киева) процедурой, соблюдение которой будут контролировать правоохранители.
Ограничения, связанные с работой киевского метро, будут действовать как минимум до 16 апреля.
Локдаун в Киеве
В среду, 31 марта, Виталий Кличко заявил об усилении карантина в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом.
Мэр огласил список новых ограничений, которые начнут действовать уже со следующей недели.
Среди них — серьезные изменения в работе общественного транспорта, а также закрытие всех школьных и дошкольных учреждений.
Работа заведений общественного питания останется неизменной (на вынос или доставка).