Закрытие метро Киева ожидается уже со следующего понедельника, 5 апреля.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко. Закрытие метро Киева для граждан без пропусков является вынужденным ограничительным мероприятием, связанным со стремительным распространением коронавируса в столице.

Специальные пропуска в киевский метрополитен смогут получить не все жители города. Такой услугой планируется обеспечить работников предприятий критической инфраструктуры.

Аналогичные пропуска, как заявил Виталий Кличко, будут действовать и в других видах общественного транспорта Киева.

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Кто будет проверять пропуска на входе возле станций метро Киева, и как будут наказывать нарушителей карантина, пока неизвестно.

Вероятно, чиновники воспользуются наработанной в 2020 году (во время первого закрытия метро Киева) процедурой, соблюдение которой будут контролировать правоохранители.

Ограничения, связанные с работой киевского метро, будут действовать как минимум до 16 апреля.

Локдаун в Киеве

В среду, 31 марта, Виталий Кличко заявил об усилении карантина в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом.

Мэр огласил список новых ограничений, которые начнут действовать уже со следующей недели.

Среди них — серьезные изменения в работе общественного транспорта, а также закрытие всех школьных и дошкольных учреждений.

Работа заведений общественного питания останется неизменной (на вынос или доставка).