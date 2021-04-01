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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Локдаун во Львове: список ограничений расширили со 2 апреля

Во Львове, по новому решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, со 2 апреля запретят работу ряда ночных развлекательных заведений и продажу алкогольных напитков на разлив даже тем заведениям, которые работают на вынос.

дівчина у масці

По новому решению комиссии, этим ночным развлекательным заведениям с завтрашнего дня запрещено работать:

  • Фешн-клуб
  • Faces
  • Рафинад
  • Сплит клуб
  • Малевич
  • Шоу-бар Эрос
  • Белый кролик
  • Де-Люкс
  • Галерея Рыцарей
  • Занзибар
  • Одеон
  • Левел-Рум
  • Фест Репаблик
  • Хиреш найт клаб
  • Клауд
  • ресторан-пивоварня Старгород
  • шоу-бар Казанова
  • арт-кафе Арт-Холл
  • бар Рест.Бар 13
  • заведение Клуб

Зато комиссия разрешила работу Львовского городского центра реабилитации Джерело, правда только с 5 апреля.

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Центру будет разрешено проводить комплексную реабилитацию раннего вмешательства по предварительной записи, а также предоставлять услуги дневного ухода за детьми и лицами с инвалидностью в группах не более 10 человек.

Карантин во Львове

30 марта мэр города Андрей Садовый сообщил об усилении ограничений до 12 апреля, в частности транспорт переходит в режим спецперевозок.

Усиление карантина во Львове связано с резким увеличением больных коронавирус.

Детальный список новых ограничений смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Depositphotos

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