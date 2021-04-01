Во Львове, по новому решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, со 2 апреля запретят работу ряда ночных развлекательных заведений и продажу алкогольных напитков на разлив даже тем заведениям, которые работают на вынос.
По новому решению комиссии, этим ночным развлекательным заведениям с завтрашнего дня запрещено работать:
- Фешн-клуб
- Faces
- Рафинад
- Сплит клуб
- Малевич
- Шоу-бар Эрос
- Белый кролик
- Де-Люкс
- Галерея Рыцарей
- Занзибар
- Одеон
- Левел-Рум
- Фест Репаблик
- Хиреш найт клаб
- Клауд
- ресторан-пивоварня Старгород
- шоу-бар Казанова
- арт-кафе Арт-Холл
- бар Рест.Бар 13
- заведение Клуб
Зато комиссия разрешила работу Львовского городского центра реабилитации Джерело, правда только с 5 апреля.
Центру будет разрешено проводить комплексную реабилитацию раннего вмешательства по предварительной записи, а также предоставлять услуги дневного ухода за детьми и лицами с инвалидностью в группах не более 10 человек.
Карантин во Львове
30 марта мэр города Андрей Садовый сообщил об усилении ограничений до 12 апреля, в частности транспорт переходит в режим спецперевозок.
Усиление карантина во Львове связано с резким увеличением больных коронавирус.
Детальный список новых ограничений смотрите в материале Фактов ICTV.
Источник: Львовский городской совет