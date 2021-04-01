Во Львове, по новому решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, со 2 апреля запретят работу ряда ночных развлекательных заведений и продажу алкогольных напитков на разлив даже тем заведениям, которые работают на вынос.

По новому решению комиссии, этим ночным развлекательным заведениям с завтрашнего дня запрещено работать:

Фешн-клуб

Faces

Рафинад

Сплит клуб

Малевич

Шоу-бар Эрос

Белый кролик

Де-Люкс

Галерея Рыцарей

Занзибар

Одеон

Левел-Рум

Фест Репаблик

Хиреш найт клаб

Клауд

ресторан-пивоварня Старгород

шоу-бар Казанова

арт-кафе Арт-Холл

бар Рест.Бар 13

заведение Клуб

Зато комиссия разрешила работу Львовского городского центра реабилитации Джерело, правда только с 5 апреля.

Центру будет разрешено проводить комплексную реабилитацию раннего вмешательства по предварительной записи, а также предоставлять услуги дневного ухода за детьми и лицами с инвалидностью в группах не более 10 человек.

Карантин во Львове

30 марта мэр города Андрей Садовый сообщил об усилении ограничений до 12 апреля, в частности транспорт переходит в режим спецперевозок.

Усиление карантина во Львове связано с резким увеличением больных коронавирус.

Детальный список новых ограничений смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Львовский городской совет