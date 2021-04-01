У Львові, за новим рішенням міської комісії ТЕБ та НС, з 2 квітня заборонять роботу низки нічних розважальних закладів та продаж алкогольних напоїв на розлив навіть тим закладам, що працюють на виніс.

За новим рішенням комісії, цим нічним розважальним закладам відзавтра заборонено працювати:

Фешн-клуб

Faces

Рафінад

Спліт клуб

Малевич

Шоу-бар Ерос

Білий кролик

Де-Люкс

Галерея Лицарів

Занзібар

Одеон

Левел-Рум

Фест Репаблік

Хіреш найт клаб

Клауд

ресторан-пивоварня Старгород

шоу-бар Казанова

арт-кафе Арт-Хол

бар Рест.Бар 13

заклад Клуб

Натомість комісія дозволила роботу Львівського міського центра реабілітації Джерело, щоправда тільки з 5 квітня.

Центру буде дозволено проводити комплексну реабілітацію раннього втручання за попереднім записом, а також надавати послуги денного догляду за дітьми та особами з інвалідністю в групах не більше 10 людей.

Карантин у Львові

30 березня мер міста Андрій Садовий повідомив про посилення обмежень до 12 квітня, зокрема транспорт переходить у режим спецперевезень.

Посилення карантину у Львові пов’язане з різким збільшенням хворих на коронавірус.

Детальний список нових обмежень дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Львівська міська рада