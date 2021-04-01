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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Локдаун у Львові: список обмежень розширили з 2 квітня

У Львові, за новим рішенням міської комісії ТЕБ та НС, з 2 квітня заборонять роботу низки нічних розважальних закладів та продаж алкогольних напоїв на розлив навіть тим закладам, що працюють на виніс.

дівчина у масці

За новим рішенням комісії, цим нічним розважальним закладам відзавтра заборонено працювати: 

  • Фешн-клуб 
  • Faces 
  • Рафінад 
  • Спліт клуб 
  • Малевич
  • Шоу-бар Ерос 
  • Білий кролик 
  • Де-Люкс 
  • Галерея Лицарів
  • Занзібар 
  • Одеон 
  • Левел-Рум 
  • Фест Репаблік 
  • Хіреш найт клаб 
  • Клауд
  • ресторан-пивоварня Старгород 
  • шоу-бар Казанова
  • арт-кафе Арт-Хол 
  • бар Рест.Бар 13
  • заклад Клуб

Натомість комісія дозволила роботу Львівського міського центра реабілітації Джерело, щоправда тільки з 5 квітня.

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Центру буде дозволено проводити комплексну реабілітацію раннього втручання за попереднім записом, а також надавати послуги денного догляду за дітьми та особами з інвалідністю в групах не більше 10 людей.

Карантин у Львові

30 березня мер міста Андрій Садовий повідомив про посилення обмежень до 12 квітня, зокрема транспорт переходить у режим спецперевезень.

Посилення карантину у Львові пов’язане з різким збільшенням хворих на коронавірус.

Детальний список нових обмежень дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Depositphotos

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