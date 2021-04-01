Україна запропонувала НАТО спільні навчання, як відповідь РФ на ескалацію на Донбасі

Спільні навчання та повітряні патрулі з авіацією країн НАТО над Україною сприятимуть стабілізації безпекової ситуації у регіоні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець на зустрічі з головою представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, під час якої обговорювали ескалацію Російською Федерацією ситуації на Донбасі.

За його словами, останнім часом на окупованих територіях України значно погіршилася безпекова ситуація – з початку року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші, щотижня надходять повідомлення про втрати.

Окрім того, нині спостерігається скупчення російських військ біля державного кордону України.

– Тож організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО, зокрема можливість спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України, сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні, – наголосив Машовець.

Вінніков пообіцяв всю інформацію про ситуацію на Сході України та на кордоні з Росією передати у штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі.

На засіданні ТКГ глава української делегації Леонід Кравчук запропонував встановити з 00.00 1 квітня на Донбасі режим повного припинення вогню.

Пропозицію підтримали члени ОБСЄ, проте делегація Росії не висловила підтримки. Наступне засідання відбудеться 14 квітня.