Из-за усиленного карантина в Киеве с 5 апреля в метро и другой общественный транспорт пассажиров будут пускать только по спецпропускам.

Право на такой пропуск имеют только работники критической инфраструктуры, которые вынуждены ездить на работу. По словам заместителя директора Киевского метрополитена Натальи Макогон, с 5 апреля на входах станций метро будут дежурить полицейские и дежурные по станции.

Именно они будут проверять пассажиров и запускать только тех, у кого есть спецпропуска.

Также Наталья Макогон отметила, что спецпропуска никоим образом не повлияют на оплату проезда. Но она призвала пассажиров максимально пользоваться бесконтактными способами оплаты, чтобы избежать очередей и скопления людей.

Карантин в Киеве

С 5 апреля в Киеве усиливают карантин, который будет действовать как минимум до 16 числа. Из-за этого весь общественный транспорт, в том числе и метро, ​​будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Также с 5 апреля в Киеве закрывают все школы и детские сады. Руководители заведений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу.

Источник: Украина 24