PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Как будут проверять спецпропуска в метро Киева во время локдауна

Из-за усиленного карантина в Киеве с 5 апреля в метро и другой общественный транспорт пассажиров будут пускать только по спецпропускам.

метро києва

Право на такой пропуск имеют только работники критической инфраструктуры, которые вынуждены ездить на работу. По словам заместителя директора Киевского метрополитена Натальи Макогон, с 5 апреля на входах станций метро будут дежурить полицейские и дежурные по станции.

Именно они будут проверять пассажиров и запускать только тех, у кого есть спецпропуска.

Читайте
Усиление карантина в Киеве - как будут работать школы с 5 апреля

Также Наталья Макогон отметила, что спецпропуска никоим образом не повлияют на оплату проезда. Но она призвала пассажиров максимально пользоваться бесконтактными способами оплаты, чтобы избежать очередей и скопления людей.

Карантин в Киеве

С 5 апреля в Киеве усиливают карантин, который будет действовать как минимум до 16 числа. Из-за этого весь общественный транспорт, в том числе и метро, ​​будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Также с 5 апреля в Киеве закрывают все школы и детские сады. Руководители заведений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу.

Источник: Украина 24

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка