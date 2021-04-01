Через посилений карантин у Києві з 5 квітня у метро та інший громадський транспорт пасажирів пускатимуть тільки за спецперепустками.

Право отримати таку перепустку мають тільки працівники критичної інфраструктури, які вимушені їздити на роботу. За словами заступниці директора Київського метрополітену Наталії Макогон, з 5 квітня на входах до станцій метро чергуватимуть поліцейські та чергові по станції.

Саме вони перевірятимуть пасажирів та запускатимуть тільки тих, у кого є спецперепустки.

Також Наталія Макогон зазначила, що спецперепустки жодним чином не вплинуть на оплату проїзду. Але вона закликала пасажирів максимально користуватися безконтактними способами оплати, щоб уникати черг і скупчення людей.

Карантин у Києві

З 5 квітня у Києві посилюють карантин, який діятиме щонайменше до 16 числа. Через це весь громадський транспорт, зокрема і метро, працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.

Також з 5 квітня у Києві закривають усі школи і дитячі садочки. Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу.

Джерело: Україна 24