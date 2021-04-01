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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Жесткий карантин в Киеве после 16 апреля могут продлить — КГГА

Жесткий карантин в Киеве после 16 апреля могут продлить, если ситуация с Covid-заболеваемостью будет дальше ухудшаться.

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Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире одного из украинских радио.

По его словам, локдаун после 16 апреля могут продлить, ведь нельзя спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью.

— Надеемся, что эти три недели карантина дадут результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений, — сообщил Мондриевский.

В то же время он объяснил, что столичные власти понимают, как негативно ограничения влияют на экономику и бизнес, однако карантин сейчас необходим, ведь ситуация в больницах сложная.

Кроме того, он отметил, что подобные решения по усилению карантина сейчас принимают во многих странах, чтобы снизить количество заболеваний и нагрузку на медицинскую систему.

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В Киеве с 5 апреля вводят жесткий карантин. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Поэтому закрывают все школы и детские сады. А общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам.

Больше о карантине в Киеве — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Громадське радио

Фото: Dreamstime

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