Жесткий карантин в Киеве после 16 апреля могут продлить — КГГА

Жесткий карантин в Киеве после 16 апреля могут продлить, если ситуация с Covid-заболеваемостью будет дальше ухудшаться.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире одного из украинских радио.
По его словам, локдаун после 16 апреля могут продлить, ведь нельзя спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью.
— Надеемся, что эти три недели карантина дадут результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений, — сообщил Мондриевский.
В то же время он объяснил, что столичные власти понимают, как негативно ограничения влияют на экономику и бизнес, однако карантин сейчас необходим, ведь ситуация в больницах сложная.
Кроме того, он отметил, что подобные решения по усилению карантина сейчас принимают во многих странах, чтобы снизить количество заболеваний и нагрузку на медицинскую систему.
Локдаун в Киеве
В Киеве с 5 апреля вводят жесткий карантин. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
Поэтому закрывают все школы и детские сады. А общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам.
Больше о карантине в Киеве — читайте на Фактах ICTV.
Источник: Громадське радио