З 3 квітня у Миколаєві вводять жорсткі карантинні обмеження через зростання кількості хворих на Covid-19.

Громадський транспорт курсуватиме лише з 6.30 до 9.00 та з 16.30 до 19.00. В інший час транспорту заборонено перевозити навіть тих пасажирів, які мають спеціальні перепустки.

Усі школярі, починаючи з 1 класу, переходять на дистанційне навчання, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Дитячі садки будуть відкриті лише для дітей, батьки яких працюють на критично важливих інфраструктурних об’єктах.

Усі непродовольчі магазини мають право працювати лише навинос за попереднім замовленням.

Міський голова зазначив, що обмеження діятимуть тиждень.

Як працює громадський транспорт у Миколаєві

22 березня у місті ввели спецперепустки для проїзду у громадському транспорті, а для здійснення контролю створили спеціальну електронну систему.

На кожну перепустку нанесено унікальний QR-код.

Джерело: Олександр Сєнкевич