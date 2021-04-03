Жители незаконно аннексированного Крыма не могут ознакомиться с информацией, которую публикуют ряд украинских медиа.
По информации Крымской правозащитной группы, на территории полуострова заблокированы 22 новостных украинских сайта.
Среди них подавляющие большинство — онлайн-медиа.
Исследование проводилось в феврале и марте 2021 года. Согласно ему, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах блокируют сайты украинских медиа.
Правозащитники отмечают, что такие действия нарушают право жителей полуострова на доступ к информации.
Санкции против каналов
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ряд украинских телеканалов попал под санкции.
Среди них — 112, Newsone и Zik.
Подробнее о санкциях против каналов в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Крымская правозащитная группа