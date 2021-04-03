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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

У Криму провайдери блокують сайти 22 українських медіа – правозахисники

Мешканці незаконно анексованого Криму не можуть ознайомитися з інформацією, яку публікує низка українських медіа.

У Криму провайдери блокують сайти 22 українських медіа – правозахисники

За інформацією Кримської правозахисної групи, на території півострова заблоковано 22 новинарних українських сайти.

З-поміж них переважна більшість – онлайн-медіа.

Дослідження проводилося у лютому і березні 2021 року. Згідно з ним, щонайменше 12 провайдерів у 12 кримських населених пунктах блокують сайти українських медіа.

Правозахисники зазначають, що такі дії порушують право мешканців півострова на доступ до інформації.

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Нічого спільного з наступом на свободу слова: Мендель про блокування 112, Newsone і Zik

Санкції проти каналів

2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким низка українських телеканалів потрапила під санкції.

З-поміж них – 112, Newsone і Zik.

Детальніше про санкції проти каналів в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Кримська правозахисна група

Фото: Pixabay

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