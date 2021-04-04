Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года относительно десяти физических лиц.

Также, согласно решению СНБО, санкции ввели против 79 компаний.

Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что, согласно расчетам экспертов, из-за контрабанды государственный бюджет недополучил 300 млрд грн.