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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Владимир Зеленский

Этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года относительно десяти физических лиц.

Также, согласно решению СНБО, санкции ввели против 79 компаний.

Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что, согласно расчетам экспертов, из-за контрабанды государственный бюджет недополучил 300 млрд грн.

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