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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Владимир Зеленский

Цим рішенням РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій терміном на три роки до десяти фізичних осіб.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції ввели проти 79 компаній.

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Напередодні Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що, згідно з розрахунками експертів, через контрабанду державний бюджет недоотримав 300 млрд грн.

Санкції проти контрабандистів

2 квітня РНБО запровадила санкції проти топ-10 контрабандистів України. Після того, як санкції почнуть діяти, їхні активи та майно заблокують.

Водночас президент наголосив, що в майбутньому такі обмеження запровадять і проти інших контрабандистів. Імена топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО, – дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

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