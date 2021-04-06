Не надо исключать возможности провокаций — Резников об агрессии РФ

Возможность агрессии Российской Федерации на территории Украины не надо исключать. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Любая демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы. Мы все знаем, как они (Россия — ред.) использовали вариант “обезьяны с гранатой”, то есть передали бук своим боевикам и сбили авиалайнер МН-17. Поэтому не надо исключать любой возможности провокаций, так и эксцесса исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает какой-то выстрел и еще одно воздушное судно может пострадать.

Алексей Резников подчеркнул, что Украину поддерживают западные партнеры. Они своими действиями показывают, что “Украина одна в этой войне не будет оставаться”.

США отреагировали на активизацию войск РФ

Государственный департамент США отреагировал на информацию главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака об активизации войск России вблизи Украины.

Пресс-секретарь Госдепа выразил обеспокоенность ситуацией и попросил у России объяснения.