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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Не надо исключать возможности провокаций — Резников об агрессии РФ

Возможность агрессии Российской Федерации на территории Украины не надо исключать. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Олексій Резніков

— Любая демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы. Мы все знаем, как они (Россия — ред.) использовали вариант “обезьяны с гранатой”, то есть передали бук своим боевикам и сбили авиалайнер МН-17.

Поэтому не надо исключать любой возможности провокаций, так и эксцесса исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает какой-то выстрел и еще одно воздушное судно может пострадать.

Алексей Резников подчеркнул, что Украину поддерживают западные партнеры. Они своими действиями показывают, что “Украина одна в этой войне не будет оставаться”.

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Источник: Свобода слова

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