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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Активизация войск РФ и ситуация на Донбассе: Зеленский провел разговор с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры стран прежде всего обсудили обострение на Донбассе и стягивание Россией своих войск к границе Украины.

Зеленський Джонсон

Владимир Зеленский призвал Джонсона ввести санкции против России и вместе с другими членами НАТО усилить присутствие в регионе.

— Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам — членам НАТО и всей Европе, — подчеркнул президент Украины.

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Также Зеленский напомнил, что членство в Североатлантическом альянсе является первоочередной задачей для Украины.

— Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины.

Госдеп США требует от России объяснений

Государственный департамент США требует от России объяснений по взиманию войск на границу Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс во время брифинга 5 апреля.

Он назвал действия Москвы эскалацией агрессии на Востоке Украины.

Источник: Офис президента

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