В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова умерла 28-летняя роженица. Женщина болела коронавирусом.

Об этом сообщил генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

У пациентки было 90% поражения легких.

Три недели назад ей сделали кесарево сечение. До сих пор она находилась в реанимации и дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам врача, беременные тяжело переносят Covid-19, поскольку ребенок подпирает диафрагму матери. В результате легким грозит уменьшение и застойные процессы.

— Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину, и ребенка становится очень трудно, — сказал Сергей Рыженко.

Кроме того, в этой же больнице в тяжелом состоянии находится еще шесть рожениц.

У женщин диагностировали от 60% до 90% поражения легких. В то же время все их дети родились здоровые.

Смерть новорожденного ребенка

Несколько дней назад на Харьковщине умер двухмесячный ребенок с подтвержденным Covid-19.

Кроме коронавирусной инфекции, также у него диагностировали и порок сердца.

Это уже вторая зафиксирована смерть среди детей в регионе.

Источник: Суспільне Дніпро

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