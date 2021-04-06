У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померла 28-річна породілля. Жінка хворіла на коронавірус.

Про це повідомив генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

У пацієнтки було 90% ураження легень.

Три тижні тому їй зробили кесарів розтин. Досі вона перебувала у реанімації та дихала завдяки апарату штучної вентиляції легень.

За словами лікаря, вагітні важко переносять Covid-19, оскільки дитина підпирає діафрагму матері. Внаслідок цього легеням загрожує зменшення та застійні процеси.

— Ми бачимо, що жінки з важкими пневмоніями, котрі до останнього залишаються вдома, надходять у лікарню Мечникова у вкрай важкому стані. Врятувати й жінку, і дитину стає дуже важко, — сказав Сергій Риженко.

Окрім того, у цій же лікарні в тяжкому стані перебуває ще шестеро породіль.

У жінок діагностували від 60% до 90% ураження легень. Водночас усі їх діти народилися здорові.

Смерть новонародженої дитини

Декілька днів тому на Харківщині померла двомісячна дитина з підтвердженим Covid-19.

У неї діагностували Окрім коронавірусної інфекції, у неї діагностували ваду серця.

Це вже друга зафіксована смерть серед дітей у регіоні.

Джерело: Суспільне Дніпро

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