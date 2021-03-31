На Харьковщине умер двухмесячный ребенок с Covid-19

В Харьковской инфекционной больнице умер двухмесячный мальчик, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию и порок сердца. Это уже вторая зафиксированная смерть среди детей в регионе.

В Харьковском лабцентре отмечают, что за последние три дня от коронавируса умерли два ребенка.

Двухмесячный мальчик из города Бахмут Донецкой области болел коронавирусом и имел сопутствующую патологию — врожденные пороки сердца. Ребенок находился в области на стационарном лечении.

Кроме того, в лабцентре отмечают, что особенностью третьей Covid-волны является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3% в январе. В то же время течение болезни у детей стал тяжелее и серьезнее.

Всего в Харьковской области в марте заболели 1 334 ребенка. Большинство из них — ученики общеобразовательных школ, 38,9% дошкольников и трое младенцев, рожденных от больных матерей.

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26 марта в Харьковской областной детской инфекционной больнице умер 11-летний мальчик. У него диагностировали коронавирус и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

До этого летальных случаев от коронавируса среди детей в регионе не было. Всего в Украине умерли от Covid-19 уже 20 детей.

Источник: Харьковский лабцентр