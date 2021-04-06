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Факти / Україна
Олена Баранова |

Підпільні мільйонери СРСР. Як заробляли цеховики та фарцовщики

Радянському народу обіцяли світле майбутнє. Збудувати комунізм партійна верхівка збиралася до 1980 року. Але для цього була потрібна колективна свідомість. Щоб ніхто не вирізнявся із загальної маси, ані в думках, ані в побуті. Найперше – в одязі.

Підпільні мільйонери СРСР. Як заробляли цеховики та фарцовщики

Усе стандартне: однакові будинки, гарнітури, телевізори, магнітофони, одяг.

Дістати одяг поза чергою було вкрай важко. І навіть хабарі – не завжди допомагали. Деякі історії взагалі закінчувалися драматично.

Один закрійник відсидів за те, що клієнтка пошила у нього штани, віддячила йому і дала йому п’ять рублів подяки. А потім заявила на нього в поліцію. Його посадили на кілька років.

Поки простий народ викручувався як міг, дехто знайшов вихід – шити одяг підпільно, так з’явилося негативне у радянському лексиконі слово “цеховики”.

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Чим більше товарів потрапляло до дефіцитного списку, тим масштабнішими ставали корупція і схеми. Якщо когось і ловили на гарячому, то тільки дрібних підприємців. Дивно, але багатьох крупних підпільних цеховиків у 70-х та 80-х влада чомусь не чіпала.

Але так було не завжди. У 60-ті партія розгорнула справжнє полювання на фабрикантів. На лаві підсудних тоді опинилися близько півтисячі людей. Під час процесів спливали факти, коли цеховики купали коханок у шампанському, купували потримані іномарки та заробляли мільйони.

За розпорядженням Хрущова, саме у 60-ті під час зачистки цеховиків, до кримінального кодексу повернули статтю про смертну кару за економічні злочини. А тому директора Львівської ткацької фабрики, за розкрадання держмайна в особливо великих розмірах, одразу засудили до розстрілу.

Реальні ж потреби населення, схоже, нікого не хвилювали. Навіть якісну туш та тіні для очей в звичайних магазинах було не купити. Для одеських майстрів це стало зеленим світлом. Раз треба – значить буде. У Південній Пальмірі навчилися підробляти навіть косметику.

У 70-х у Радянському Союзі з’явилося нове явище – фарцовщики. Вони продавали вже не самопал, як казали, а модний закордонний товар.

Фарцовщики могли дістати будь що, але значно дорожче аніж в магазині. Фактично це була спекуляція. Саме для боротьби з спекуляцією у Союзі створили ОБХСС.

Водночас з’явилися підпільні мільйонери. Вони мали гроші, але витрачати їх на повну не могли. Жити на широку ногу означало привернути до себе увагу міліції.

Легалізувати ж доходи в Союзі було практично неможливо.

Опитування про розпад СРСР

Половина українців – 50,1% не шкодують про розпад СРСР, а 33,5% – шкодують.

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), серед громадян України, які голосували за Володимира Зеленського 52,7% не шкодують, що Радянський союз розпався, 28,7% – шкодують.

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