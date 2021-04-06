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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Регистрация на получение 8 тыс. помощи ФЛП может начаться на следующей неделе

Правительство на ближайшем заседании планирует принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе началась регистрация в приложении Дія на выплату 8 тыс. грн помощи.

гроші

Об этом во время селекторного совещания у президента сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что малый и средний бизнес — это важная составляющая украинской экономики, поэтому государство должно помогать ему в трудные времена.

Также Денис Шмыгаль добавил, что Минэкономики, Минцифры и Минсоцполитики сейчас разрабатывают нормативно-правовые акты относительно помощи бизнесу и работникам в регионах красной зоны карантина.

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Помощь ФЛП

30 марта Верховная Рада приняла закон о выплате одноразового пособия в размере 8 тыс. грн застрахованным наемным работникам и ФЛП, пострадавшим из-за введения карантина.

Согласно проекту, из бюджета в 2021 году на такие выплаты выделят около 2,9 млрд грн. Поэтому финансовую помощь могут получить около 362,5 тыс. украинцев.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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