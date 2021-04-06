Реєстрація на отримання 8 тис. допомоги ФОПам може розпочатися наступного тижня

Уряд на найближчому засіданні планує ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня почалася реєстрація в додатку Дія на виплату 8 тис. грн допомоги.

Про це під час селекторної наради у президента повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що малий і середній бізнес – це важлива складова української економіки, тому держава повинна допомагати йому у важкі часи.

Також Денис Шмигаль додав, що Мінекономіки, Мінцифри і Мінсоцполітики зараз розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам у регіонах червоної зони карантину.

Допомога ФОПам

30 березня Верховна Рада ухвалила закон про виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам та ФОПам, які постраждали через введення карантину.

Згідно з проектом, з бюджету у 2021 році на такі виплати виділять близько 2,9 млрд грн. Тому фінансову допомогу можуть отримати близько 362,5 тис. українців.