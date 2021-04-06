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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Единый э-билет для транспорта: Мариуполь первым подключат к безналичной оплате

В Украине планируют вводить единый электронный проездной билет, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте.

Единый э-билет для транспорта: Мариуполь первым подключат к безналичной оплате

Мариуполь Донецкой области станет первым городом, где введут такую ​​систему.

По мнению Мининфраструктуры, через введения такого проекта пассажиры будут удобно оплачивать проезд в общественном транспорте и смогут пересесть с одного вида транспорта на другой по одному билету.

В то же время будет снят вопрос количества перевезенных пассажиров и льготников. А коммунальные и частные перевозчики получат обоснование тарифов и уменьшат расходы на персонал.

По словам гендиректора ГП Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности Владимира Набокова, благодаря проекту в городах:

  • возрастет туристическая привлекательность и комфорт;
  • повысится эффективность общественного транспорта и оптимизация движения;
  • возрастет комфорт городской инфраструктуры и качество услуг общественного транспорта;
  • появится полная прозрачность для перевозчиков.
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Источник: Мининфраструктуры

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