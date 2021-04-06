Единый э-билет для транспорта: Мариуполь первым подключат к безналичной оплате

В Украине планируют вводить единый электронный проездной билет, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте.

Мариуполь Донецкой области станет первым городом, где введут такую ​​систему.

По мнению Мининфраструктуры, через введения такого проекта пассажиры будут удобно оплачивать проезд в общественном транспорте и смогут пересесть с одного вида транспорта на другой по одному билету.

В то же время будет снят вопрос количества перевезенных пассажиров и льготников. А коммунальные и частные перевозчики получат обоснование тарифов и уменьшат расходы на персонал.

По словам гендиректора ГП Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности Владимира Набокова, благодаря проекту в городах:

возрастет туристическая привлекательность и комфорт;

повысится эффективность общественного транспорта и оптимизация движения;

возрастет комфорт городской инфраструктуры и качество услуг общественного транспорта;

появится полная прозрачность для перевозчиков.

Gunsel присоединился к сервису э-билетов SmartTicket

Недавно автобусный перевозчик Gunsel присоединился к SmartTicket.

Теперь украинцы могут приобрести е-билет сразу на четыре вида транспорта: поезд, самолет, городской транспорт в Киеве и международный автобус.