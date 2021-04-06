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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Єдиний е-квиток для транспорту: Маріуполь першим підключать до безготівкової оплати

В Україні планують впроваджувати єдиний електронний проїзний квиток, яким можна буде зручно розраховуватись у тролейбусі, трамваї, автобусі або в іншому громадському транспорті.

Єдиний е-квиток для транспорту: Маріуполь першим підключать до безготівкової оплати

Маріуполь на Донеччині стане першим містом, де запровадять таку систему.

На думку Мінінфраструктури, через впровадження такого проекту пасажири зручно оплачуватимуть проїзд у громадському транспорті і зможуть пересісти з одного виду транспорту на інший за одним квитком.

Водночас буде знято питання кількості перевезених пасажирів та пільговиків. А комунальні та приватні перевізники отримають обгрунтування тарифів та зменшать витрати на персонал.

За словами гендиректора ДП Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки Володимира Набокова, завдяки проекту у містах:

  • зросте туристична привабливість та комфорт;
  • підвищиться ефективність громадського транспорту та оптимізація руху;
  • зросте комфорт міської інфраструктури та якість послуг громадського транспорту;
  • з’явиться повна прозорість для перевізників.
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Нещодавно автобусний перевізник Gunsel приєднався до SmartTicket.

Тепер українці можуть придбати е-квиток одразу на чотири види транспорту: потяг, літак, міський транспорт в Києві і міжнародний автобус.

Джерело: Мінінфраструктури

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