Єдиний е-квиток для транспорту: Маріуполь першим підключать до безготівкової оплати

В Україні планують впроваджувати єдиний електронний проїзний квиток, яким можна буде зручно розраховуватись у тролейбусі, трамваї, автобусі або в іншому громадському транспорті.

Маріуполь на Донеччині стане першим містом, де запровадять таку систему.

На думку Мінінфраструктури, через впровадження такого проекту пасажири зручно оплачуватимуть проїзд у громадському транспорті і зможуть пересісти з одного виду транспорту на інший за одним квитком.

Водночас буде знято питання кількості перевезених пасажирів та пільговиків. А комунальні та приватні перевізники отримають обгрунтування тарифів та зменшать витрати на персонал.

За словами гендиректора ДП Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки Володимира Набокова, завдяки проекту у містах:

зросте туристична привабливість та комфорт;

підвищиться ефективність громадського транспорту та оптимізація руху;

зросте комфорт міської інфраструктури та якість послуг громадського транспорту;

з’явиться повна прозорість для перевізників.

Gunsel приєднався до сервісу е-квитків SmartTicket

Нещодавно автобусний перевізник Gunsel приєднався до SmartTicket.

Тепер українці можуть придбати е-квиток одразу на чотири види транспорту: потяг, літак, міський транспорт в Києві і міжнародний автобус.