Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Зеленский подписал закон о денежной помощи ФЛП в красных зонах

Президент Владимир Зеленский подписал закон о денежной помощи малому бизнесу в красной зоне карантина.

володимир зеленський

Согласно закону, ФЛП и наемные работники, прекратившие работать из-за карантина в красных зонах, получат из госбюджета пособие в сумме 8 тыс. грн.

Также работники малого бизнеса смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если органы местного самоуправления примут соответствующее решение.

Финансовую выплату можно будет получить через приложение или Единый портал государственных услуг Дія.

Соответствующий документ был инициирован Зеленским для господдержки ФЛП и наемных работников в условиях усиления карантина.

Закон вступает в силу после дня его опубликования.

Читайте
Регистрация на получение 8 тыс. помощи ФЛП может начаться на следующей неделе

30 марта Верховная Рада возобновила компенсации ФЛП в размере 8 тыс. грн.

Решение нардепы приняли в результате введения дополнительных карантинных ограничений.

Поддержали закон 312 народных обранцев.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка